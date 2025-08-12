Der Jersleber See wird immer mehr vom reinen Camping-Platz zum Erholungs-Resort optimiert. Eine Besonderheit ist nun eine Iglu-Sauna, in der baugleich auch David Beckham zu Hause schwitzt. Für den See interessiert sich nun sogar der Landes-Tourismusprofi.

Am See entspannen wie David Beckham - Camping wird zum Erholungsparadies

Eine Sauna wie die von Fußballstar David Beckham gibt es baugleich am Jersleber See in der Börde.

Jersleben/Barleben. - Innerhalb eines Jahres hat sich der Jersleber See in der Börde vom reinen Campingplatz zu einem beliebten Erholungscenter gewandelt. Möglich gemacht wird das durch die viele neue Ideen wie Iglu-Übernachtungen, Luxus-Camping, Strandbar, und neuerdings durch David Beckhams Sauna.