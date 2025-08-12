weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  Tourismus-Hotspot bei Magdeburg: Am See entspannen wie David Beckham - Camping wird zum Erholungsparadies

Der Jersleber See wird immer mehr vom reinen Camping-Platz zum Erholungs-Resort optimiert. Eine Besonderheit ist nun eine Iglu-Sauna, in der baugleich auch David Beckham zu Hause schwitzt. Für den See interessiert sich nun sogar der Landes-Tourismusprofi.

Von Kristina Reiher 12.08.2025, 09:12
Eine Sauna wie die von Fußballstar David Beckham gibt es baugleich am Jersleber See in der Börde.
Eine Sauna wie die von Fußballstar David Beckham gibt es baugleich am Jersleber See in der Börde. Foto: Screenshot Instagram/David Beckham

Jersleben/Barleben. - Innerhalb eines Jahres hat sich der Jersleber See in der Börde vom reinen Campingplatz zu einem beliebten Erholungscenter gewandelt. Möglich gemacht wird das durch die viele neue Ideen wie Iglu-Übernachtungen, Luxus-Camping, Strandbar, und neuerdings durch David Beckhams Sauna.