An diesen Tagen werden in Wolmirstedt die Tannenbäume abgeholt

Wolmirstedt. - In vielen Stuben stehen noch die Weihnachtsbäume, viele Familien lassen sie bis zum 6. Januar und darüber hinaus stehen. Doch es gibt auch die Eiligen, die ihren Baum bereits entsorgt haben. An einigen Sammelpunkten liegen bereits Tannenbäume, doch Eile ist noch nicht geboten. Die Entsorgungstermine liegen noch in einiger Ferne.

In Wolmirstedt werden Weihnachtsbäume erst am Freitag, 17. Januar, abgeholt, in Farsleben am Donnerstag, 23. Januar, in Mose am Donnerstag, 6. Februar, und in Glindenberg am Donnerstag, 13. Februar. Die Mitarbeiter des Kommunalservice nehmen sie von den Sammelpunkten und vor den Haustüren mit.

Die Weihnachtsbäume dürfen keine Schmuckreste mehr tragen. Kugeln, Lametta und anderer Baumbehang müssen im Vorfeld entfernt werden.