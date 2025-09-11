Lebensmittel sind durch lange Transporte und die Tricks der Industrie oft nährstoffarm. Der Verein „Mehrgenerationenzentrum“ will klären, wie sich dennoch gesund ernährt werden kann.

Antworten in Barleben: Gesund älter werden ohne Tabletten

Über die Aufnahme bestimmter Fettsäuren in Nahrungsmitteln kann die Gesundheit gefördert werden. Dazu startet der Verein "Mehrgenerationenzentrum" in Barleben eine Vortragsreihe.

Barleben. - Können Menschen noch gesund älter werden, ohne immer mehr Medikamente zu schlucken? Genau dieser Frage will sich der Verein „Mehrgenerationenzentrum“ in Barleben widmen. Bestimmte Fettsäuren spielen dabei eine besondere Rolle.