Richtige Ernährung für ein hohes Alter Antworten in Barleben: Gesund älter werden ohne Tabletten
Lebensmittel sind durch lange Transporte und die Tricks der Industrie oft nährstoffarm. Der Verein „Mehrgenerationenzentrum“ will klären, wie sich dennoch gesund ernährt werden kann.
11.09.2025, 14:45
Barleben. - Können Menschen noch gesund älter werden, ohne immer mehr Medikamente zu schlucken? Genau dieser Frage will sich der Verein „Mehrgenerationenzentrum“ in Barleben widmen. Bestimmte Fettsäuren spielen dabei eine besondere Rolle.