Lebensmittel sind durch lange Transporte und die Tricks der Industrie oft nährstoffarm. Der Verein „Mehrgenerationenzentrum“ will klären, wie sich dennoch gesund ernährt werden kann.

Von Sebastian Pötzsch 11.09.2025, 14:45
Über die Aufnahme bestimmter Fettsäuren in Nahrungsmitteln kann die Gesundheit gefördert werden. Dazu startet der Verein "Mehrgenerationenzentrum" in Barleben eine Vortragsreihe.
Barleben. - Können Menschen noch gesund älter werden, ohne immer mehr Medikamente zu schlucken? Genau dieser Frage will sich der Verein „Mehrgenerationenzentrum“ in Barleben widmen. Bestimmte Fettsäuren spielen dabei eine besondere Rolle.