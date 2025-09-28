Die Abstimmungslokale der Einheitsgemeinde Hansestadt Gardelegen haben geschlossen. Bürger hatten die Wahl: Wollen sie Windräder im Wald zulassen - oder nicht? Das sind die Ergebnisse...

Enrico Strecher ließ sich im Zichtauer Abstimmungslokal den Stimmzettel aushändigen. Abstimmungshelfer waren dort Michael Schönbeck, Dana Kösterke-Schönbeck und Jessica Gaede (von rechts).

Gardelegen - Um 18 Uhr schlossen am Sonntag in der ganzen Einheitsgemeinde Hansestadt Gardelegen die Abstimmungslokale. Beim ersten Bürgerentscheid in der Geschichte Kommune musste die Frage „Sind Sie dafür, dass die Einheitsgemeinde Hansestadt Gardelegen keine Sondergebiete für Windkraftanlagen in Waldgebieten ausweist – auch nicht für verfahrenskombinierte Anlagen, etwa zur Wasserstoffproduktion?“ mit „Ja“ - also grundsätzlich gegen Windräder im Wald - oder mit „Nein“ beantwortet werden. Jetzt liegen die ersten Ergebnisse vor und die fallen sehr deutlich aus (Artikel wird aktualisiert)...