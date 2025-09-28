Noch immer herrscht im Tierheim Wolmirstedt der Ausnahmezustand wegen eines schweren Parasitenbefalls. Doch um die Kosten zu decken fehlen Tausende Euro.

Katzenmama Mona kam als Fundtier von der Diestertweg-Grundschule ins Tierheim und brachte dort vier Junge zur Welt. Jetzt macht ein Parasitenbefall den Tieren und dem Heim zu schaffen.

Wolmirstedt. - Noch immer macht ein schwerer Parasitenbefall dem Tierheim in Wolmirstedt zu schaffen. „Einem Teil der erkrankten Katzen geht es bereits besser, aber jetzt kommen die großen Rechnungen“, erklärt Tierheimleiter Otfried Müller. Die ehrenamtlichen Helfer sind finanziell und personell am Ende ihrer Möglichkeiten. Besonders nah ans Herz gehen den Mitarbeitern das Schicksal der kleinsten Katzen.