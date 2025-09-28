Tierheim Wolmirstedt am Limit Erst ausgesetzt, jetzt schwerkrank: Hilfeschrei wegen leidender Katzenbabys
Noch immer herrscht im Tierheim Wolmirstedt der Ausnahmezustand wegen eines schweren Parasitenbefalls. Doch um die Kosten zu decken fehlen Tausende Euro.
28.09.2025, 19:00
Wolmirstedt. - Noch immer macht ein schwerer Parasitenbefall dem Tierheim in Wolmirstedt zu schaffen. „Einem Teil der erkrankten Katzen geht es bereits besser, aber jetzt kommen die großen Rechnungen“, erklärt Tierheimleiter Otfried Müller. Die ehrenamtlichen Helfer sind finanziell und personell am Ende ihrer Möglichkeiten. Besonders nah ans Herz gehen den Mitarbeitern das Schicksal der kleinsten Katzen.