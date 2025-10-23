weather regenschauer
  4. Wanderbewegung und Pilgerstempel in der Börde: Auf dem Jakobsweg durch Wolmirstedt

Seit Hape Kerkeling über seinen Pilgerweg ins spanische Santiago de Compostela ein Buch geschrieben hat, weiß wohl fast jeder von der Existenz des Jakobsweges. Der führt sogar durch Wolmirstedt.

Von Gudrun Billowie 23.10.2025, 06:00
Die Wanderbewegung Magdeburg macht Station in Wolmirstedt. Bei solchen Zwischenstopps gibt es im Museum Pilgerstempel.
Die Wanderbewegung Magdeburg macht Station in Wolmirstedt. Bei solchen Zwischenstopps gibt es im Museum Pilgerstempel. Foto: Gudrun Billowie

Wolmirstedt. - Museumsleiterin Anette Pilz zieht gern den Pilgerstempel aus der Schublade. Den drückt sie Wanderern ins Heft, die auf dem Jakobs-Pilgerweg unterwegs sind. Der führt durch Wolmirstedt und bietet eine Pause in der Schlosskapelle.