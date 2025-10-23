Wanderbewegung und Pilgerstempel in der Börde Auf dem Jakobsweg durch Wolmirstedt
Seit Hape Kerkeling über seinen Pilgerweg ins spanische Santiago de Compostela ein Buch geschrieben hat, weiß wohl fast jeder von der Existenz des Jakobsweges. Der führt sogar durch Wolmirstedt.
Wolmirstedt. - Museumsleiterin Anette Pilz zieht gern den Pilgerstempel aus der Schublade. Den drückt sie Wanderern ins Heft, die auf dem Jakobs-Pilgerweg unterwegs sind. Der führt durch Wolmirstedt und bietet eine Pause in der Schlosskapelle.