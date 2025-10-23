Seit Hape Kerkeling über seinen Pilgerweg ins spanische Santiago de Compostela ein Buch geschrieben hat, weiß wohl fast jeder von der Existenz des Jakobsweges. Der führt sogar durch Wolmirstedt.

Wolmirstedt. - Museumsleiterin Anette Pilz zieht gern den Pilgerstempel aus der Schublade. Den drückt sie Wanderern ins Heft, die auf dem Jakobs-Pilgerweg unterwegs sind. Der führt durch Wolmirstedt und bietet eine Pause in der Schlosskapelle.