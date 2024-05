Von VS

Der Mühlenverein Lindhorst hat wieder ein Programm für große und kleine Gäste organisiert. Was die Besucher Pfingsmontag erwartet.

Deutscher Mühlentag in der Elbe-Heide

Pfingstmontag lockt die Mühle wieder Besucher an.

Der Mühlenverein Lindhorst lädt Pfingstmontag, 20. Mai, zum Mahl- und Backtag an der Bockwindmühle zwischen Colbitz und Lindhorst ein. Anlass ist der Deutsche Mühlentag.

Besucher sind von 11 bis 17 Uhr willkommen. Dann wird in der Backstube gebacken. Kinder können unter Anleitung ihre eigene Brezel formen. Regionale Händler werden ihre Produkte anbieten.

Der Verein kann nicht nur an diesem Tag helfende Hände gebrauchen. Wer unterstützen möchte, kann sich an Dieter Hübsch vom Mühlenverein unter info@muehle-colbitz.de wenden.

Dass die Bockwindmühle heute noch steht, hat sie Engagierten aus Lindhorst und Colbitz zu verdanken. Sie haben 1990 alle Hebel in Bewegung gesetzt, um die Mühle zu erhalten. Eigens dafür wurde der Mühlenverein Lindhorst gegründet.

Alexander Theodor Lüders hatte die Mühle 1861 errichten lassen. Später folgte als Besitzer Hermann Röhle aus Zielitz. 1893 und 1901 wurden Teile der Mühle erneuert, so auch die Königswelle und der Wellkopf. Der Sackaufzug stammt aus dem Jahre 1923. Damals besaß Walter Lindemann die Mühle, der sie noch bis 1965 betrieb. Es gab viel Konkurrenz an solchen wetterabhängigen Maschinen in Colbitz und Umgebung.

Als 1990 das letzte Zeugnis dieser Zeit abgerissen und verkauft werden sollte, legte die Gemeinde Einspruch ein. Mit Erfolg: Die Bockwindmühle wurde im Mai 1992 auf Gemeindeland umgesetzt und damit gerettet. 1994 rieselte das erste gemahlene Schrot durch das Sieb.

Die Mühle hat eine Flügelspannweite von 19,5 Metern und eine Firsthöhe von 12,5 Metern. Sie ist ein beliebtes Ausflugsziel für Kinder- und Schülergruppen sowie Interessierte. In der Mühle, im Backhaus und Nebengelass werden der Weg vom Korn zum Brot gezeigt und verschiedene Getreidearten ausgestellt. Auch alte Backtechnik ist zu sehen.

Pfingstmontag klappern wieder die Mühlenflügel und aus dem Ofen im Backhaus duftet es nach frischem Brot und Kuchen. Auf dem weitläufigen Mühlengelände erleben die Gäste eine ganz besondere Atmosphäre.