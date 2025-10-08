weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Start up entwickelt in Wolmirstedt Technologie für sauberes Wasser: Aura-Award 2025 geht an Inflotec - Minister Armin Willingmann würdigt Innovation

Medikamente oder Mikroplastik belasten das Wasser. Doch das hochinnovative Unternehmen Inflotec hat ein Verfahren entwickelt, mit dem solche Stoffe entfernt werden.

Von Gudrun Billowie 08.10.2025, 18:00
Georg Lange (v.l.), Martina Findling und Martin Drewes freuen sich riesig über den Aura-Award 2025 aus den Händen des Wissenschaftsministers Armin Willingmann. Foto: Gudrun Billowie

Wolmirstedt. - Inflotec hat sich im Januar fast unbemerkt im Wolmirstedter Handwerkerring angesiedelt, entwickelt und baut dort hocheffiziente Anlagen, mit deren Hilfe Wasser gereinigt wird. Das würdigte Wissenschafts- und Umweltminister Armin Willingmann mit dem Nachhaltigkeitspreis „Aura-Award 2025“.