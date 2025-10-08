Start up entwickelt in Wolmirstedt Technologie für sauberes Wasser Aura-Award 2025 geht an Inflotec - Minister Armin Willingmann würdigt Innovation
Medikamente oder Mikroplastik belasten das Wasser. Doch das hochinnovative Unternehmen Inflotec hat ein Verfahren entwickelt, mit dem solche Stoffe entfernt werden.
08.10.2025, 18:00
Wolmirstedt. - Inflotec hat sich im Januar fast unbemerkt im Wolmirstedter Handwerkerring angesiedelt, entwickelt und baut dort hocheffiziente Anlagen, mit deren Hilfe Wasser gereinigt wird. Das würdigte Wissenschafts- und Umweltminister Armin Willingmann mit dem Nachhaltigkeitspreis „Aura-Award 2025“.