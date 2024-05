In den Grundschulen der Niederen Börde haben Jana Vogel und Elmar Homann besondere Aufgaben zu bewältigen. Zum 31. Juli endet die Finanzierung. Was Eltern wissen müssen.

Dahlenwarsleben/Samswegen - Jana Vogel ist seit mehreren Jahren schon in der Grundschule „Astrid Lindgren“ in Dahlenwarsleben eine gefragte Person. Als Schulsozialarbeiterin steht sie mit allen der 227 Mädchen und Jungen in engem Kontakt. „Ich kenne jeden einzelnen mit Namen“, sagt sie. Dennoch weiß sie nicht, ob es am 1. August für sie weitergeht. Was das für die Kinder und Lehrer bedeutet.