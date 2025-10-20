Zwei Forstwirt-Azubis tauschten die Arbeit im deutschen Wald gegen einen Job auf dem spanischen Bauernhof. Sie nutzten das Erasmus-Programm der EU, um den Horizont zu erweitern.

Tristan Kruse (l.) und Julius Wachsmuth sind Forstwirt-Azubis und haben am Erasmus-Programm in Spanien teilgenommen. Unterstützt wurden sie von Rainer Aumann, Leiter des Bundesforstamtes.

Wolmirstedt. - Kenner schätzen das Fleisch der Iberico-Schweine. Sie leben in Spanien und ernähren sich von Eicheln und Kräutern. Das Leben auf so einem spanischen Bauernhof lernten Tristan Kruse und Julius Wachsmuth kennen. Die Forst-Azubis nutzten das Erasmus-Programm, um in eine ganz andere Art Land- und Forstwirtschaft einzutauchen. So ein Austausch steht auch anderen offen.