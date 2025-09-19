Der für seine humorvollen und poetischen Shows bekannte Sänger und Songwriter Paul Bartsch stellt in Wolmirstedt sein neues Programm vor.

Wolmirstedt - Einen musikalisch-literarischen Abend der besonderen Art bietet der Wolmirstedter Kulturverein im Bürgerhaus an. Dazu ist am Sonnabend, 4. Oktober, der bekannte Singer und Songwriter Paul Bartsch zu Gast und stellt ab 19 Uhr sein neuestes Solo-Programm vor.

Lesen Sie auch: Regionaler Verkauf: Shoppen und Bummeln in der Börde: Wolmirstedt hofft auf großen Regionalmarkt

Unter dem Motto „… und das ist noch nicht alles!“ können sich Besucher auf ein unterhaltsames Lied- und Text-Programm freuen. „Paul Bartsch ist jetzt das dritte Jahr bei uns und jeder, der einmal dabei war, kommt immer wieder, weil es einfach Spaß macht“, sagt Daniela Wirthgen vom Kulturverein.

Aufgewachsen mit den aufmüpfigen Songs der Gruppe Renft, präsentiere er in seiner optimistischen und unterhaltsamen Lebensreise eigene Lieder und Texte vom Kommen und Gehen mit Wortwitz, Hintersinn und Poesie.

Konzert mit historischem Charme - Auftritt auf der Schlossdomäne

Reservierungen sind für 9 Euro zu den Öffnungszeiten im Bürgerhaus selbst und unter der Telefonnummer 039201/253 79 möglich. Geplant ist der Abend im gemütlichen Kaminzimmer des Hauses auf der historischen Schlossdomäne. „Wenn sich zu viele melden, können wir auch auf den Schlosskeller ausweichen“, heißt es weiter.

Übrigens: Heute Abend, 19. September, gibt es im Wolmirstedter Bürgerhaus ebenfalls ein Programm, das die Woche lachend ausklingen lässt. Das Kabarett „Die Leipziger Pfeffermühle“ ist zu Besuch. Kurzentschlossene, die heute Abend dazustoßen wollen, sind gern gesehen. „Einfach im Laufe des Tages unter unserer Rufnummer noch mal melden, damit genug Stühle stehen“, sagt Vereinsvorsitzende Christina Laqua.