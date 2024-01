Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Barleben. - In der Gemeindebibliothek in der Thälmannstraße in Barleben geht es an diesem Mittwochvormittag geruhsam zu. Max Sierig sitzt am Tresen und arbeitet am Computer. Dem Studenten und seiner ebenfalls neuen Kollegin Sarita Säuberlich ist es zu verdanken, dass die Bücherei seit gut fünf Wochen wieder geöffnet ist.