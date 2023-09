Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Barleben - Der Breiteweg in Barleben hat sich in den vergangenen 25 Jahren zur ansehnlichen Hauptstraße entwickelt. Aus der einst grauen Verkehrsachse, die Barleben seit jeher durchschneidet, ist eine urbane Allee geworden. Bäume beiderseits zieren den Breiteweg, Fahrbahn, Bürgersteige und Radwege sind ausgebaut und in einem tadellosen Zustand. Leuchten aus Edelstahl und kunstvolle Installationen aus demselben Material runden das Bild ab. Allerdings stimmt das Bild nicht ganz. Was trotz allem stört.