Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 12.5. 2024.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg. Die Volksstimme hat Tipps für Partys in Magdeburg auf einer eigenen Seite zusammengestellt.

Fidelio im Magdeburger Opernhaus

Die einzige Oper Ludwig van Beethovens schöpft politisch aus der Tradition der Revolutions- und Schreckensoper sowie musikalisch aus Oratorium und Sinfonie. Um das Prinzip Hoffnung, Gefangenschaft und Beethovens Ideal der partnerschaftlichen Liebe kreisend, handelt die Oper von Leonore, die, als Mann verkleidet und unter dem Namen Fidelio, ins Staatsgefängnis zu ihrem Ehemann Florestan gelangt.

Der musiktheatralische Ausnahmefall trägt Friedrich Schillers Forderung nach der „Schaubühne als einer moralischen Anstalt“ konsequent Rechnung: Das Gewissen der Figuren drängt sie zu Entscheidungen und die Musik moduliert immer wieder nach C-Dur, sobald die Hoffnung überwiegt.

Auch interessant: Bühne in Magdeburg - Premiere für „Die Zukünftige“ und „Fidelio“ steht bevor

Unter der Regie von Ilaria Lanzino, der Gewinnerin des Europäischen Opernregie-Preises 2020, rückt der Körper als vielseitiges Ausdrucksmittel ins Zentrum der Inszenierung, was radikalen und sinnlichen Körpereinsatz verspricht. Vor dem Hintergrund einer Handlung, in der der weibliche Körper versteckt werden muss, um ein Ziel zu erreichen, gewinnt dieser Ansatz deutlich an Brisanz.

Vorstellungen sind für den 12. und 20. Mai um 18 Uhr und den 2. Juni um 16 Uhr im Opernhaus am Universitätsplatz 9 geplant. Jeweils eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn gibt es im Café Rossini des Opernhauses eine Einführung.

„Original Rottersdorfer“ spielen Blasmusik beim Magdeburger Mückenwirt

Blasmusik von den „Original Rottersdorfer“ erklingt am 12.5. am Mückenwirt. Beginn ist um 15 Uhr. Die Blaskapelle der katholischen Gemeinde "Sankt Marien" in Magdeburg-Sudenburg hat die Rottersdorfer Straß, in der die Gemeinde beheimatet ist, zum Namensgeber gemacht. Seit 1959 spielen die "Rottersdorfer" bei Gemeindeveranstaltungen und Gottesdiensten. Mit Unterhaltungsmusik sorgen sie aber auch bei verschiedensten Festveranstaltungen für Stimmung.

Anlass bietet der Muttertag. Der Mückenwirt befindet sich An der Elbe 14.

Muttertagskonzert im Magdeburger Hundertwasserhaus

Enrico Scheffler ist unter dem Titel "Mutti ist die Beste" am 12.5. bei einem Muttertags-Special zu erleben. Das Konzert beginnt um 15 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a.

Mit einem Mix aus Schlager, Musical sowie Evergreens und einigen bunten Überraschungen genießen Sie diesen Nachmittag mitten im buntesten Haus unserer Landeshauptstadt. Unterstützt wird er dabei von seinem Pianisten Mario Urbach.

Kaiser-Walzer zum Orgelpunkt im Magdeburger Dom

Am 12. Mai 2024 von 16 bis 17 Uhr findet das erste Konzert der Reihe Orgelpunkt im Dom in diesem Jahr unter dem Titel „Kaiser-Walzer!“ statt. Domkantor Christian Otto aus Magdeburg wird an der Orgel sein, begleitet von Johannes Kronfeld aus Leipzig an der Posaune.

Das Programm umfasst Stücke wie die Carmen Fantasy von Georges Bizet, den Kaiser-Walzer von Johann Strauß (Sohn), ein Concerto per Trombone in Es von Georg Christoph Wagenseil, sowie Bearbeitungen von Werken von Astor Piazzolla und Arthur Pryor für Orgel und Posaune.

Klezmer mit Harry's Freilach in der Magdeburger Ambrosiuskirche

Harry's Freilach aus Berlin spielt Klezmermusik. Diese Musik ist im Ostjudentum entstanden und von osteuropäischen und orientalischen Harmonien und Rhythmen beeinflusst. Die Melodien sind freudig und tänzerisch, melancholisch-versonnen oder tragisch-expressiv, manchmal feierlich, manchmal wüsten-wild, immer jedoch von einer besonderen Intensität.

Ein Konzert unter dem Titel "Klezmer tov!" ist für den 12.5. in Magdeburg geplant. Ab 17 Uhr spielt die Band in der Ambrosiuskirche am Ambrosiusplatz.

Führung im Kunstmuseum Magdeburg

"Weibliche Erfahrungswelten von 1970 bis heute" heißt eine Sonntagsführung mit Maria Graschberger am 12.5. Sie erläutert in der Sonderausstellung „unverschämt rebellisch. Sanja Iveković. Ulrike Rosenbach. Gabriele Stötzer “ im Kunstmuseum Magdeburg in der Regierungsstraß 4 bis 6 einige Werke.

Die Ausstellung präsentiert sowohl Fotografien, Videoarbeiten, Performances sowie Installationen der drei Künstlerinnen.

"Blutbuch" im Schauspielhaus

"Blutbuch" nach einem Roman von Kim de l’Horizon beginnt am 12. und 17.5. sowie am 2.6. um 19.30 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Empfohlen wird das stück für Zuschauer ab 16 Jahren.

Die Inszenierung hat beim Festival "Radikal Jung" 2024 am Münchner Volkstheater den Publikumspreis gewonnen. Damit ist das Theater Magdeburg und der Regisseur Jan Friedrich bereits zum zweiten Mal nach Woyzeck 2023 Gast dieser renommierten jährlichen Werkschau.

Schwarzer Humor: Klimakatastrophe und eine zerbrochene Familie in "Die Zukünftige"

In "Blutbuch" sucht die non-binäre Erzählfigur nach einer eigenen Sprache. Fixpunkt des Erzählens ist die eigene Großmutter, die ‚Großmeer‘ im Berndeutschen, in deren Ozean das Kind Kim zu ertrinken drohte.

Mutter, Vater, Kind, Kind in einer immer heißer werdenden Welt. Erst fällt der Vater aus, dann wird die gemeinsame Praxis für Kieferchirurgie insolvent, das Eigenheim fällt einem Waldbrand zum Opfer – und die Ehe geht in die Brüche. Mit den Eltern teilen sich die Zwillingsschwestern auf und verbringen fortan ungleiche Leben. Eine Doppelte-Lottchen-Tragödie über Klasse und Klima.

Erzählt wird diese Geschichte in "Die Zukünftige" im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Vorstellungen sind für den 12. und 18.5. und für den 2. und 8.6. jeweils um 19.30 Uhr geplant.

Daphne und die Frudies im Café Flair

Daphne und die Frudies haben sich dem Schlager verschrieben. Sie bringen Titel aus 70 Jahren in einem modernen Gewand zu Gehör.

Einen Auftritt hat die Band am 12.5. Veranstaltungsort ist von 14 bis 18 Uhr das Café Flair im Breiten Weg 21.

Licht und Schatten. Anpassungen tropischer Pflanzen an verschiedene Lichtverhältnisse

Am Boden tropischer Regenwälder leiden Pflanze unter Lichtmangel, in der Wüste sind sie ungeschützt der prallen Sonne ausgesetzt. Zwischen diesen Extremen haben sich Pflanzen an die Lichtverhältnisse in ihrem jeweiligen Lebensraum angepasst. Der Gärtner und Technischer Leiter Christian Golze veranschaulicht an vielen Beispielen die erstaunlichen Anpassungsstrategien der Pflanzen am 12.5. ab 15 Uhr in den Gruson-Gewächshäusern in der Schönebecker Straße 129b.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Ticketreservierung unter Tel. 0391/4042910 zwischen 10 und 17.30 Uhr.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Spielplatz Musik: hören" um 16 Uhr im Opernhaus und um 19.30 Uhr für "Grand Tour" im Kunstmuseum. Gegebenenfalls gibt es noch Restkarten an der Tages- oder Abendkasse.