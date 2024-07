Die Heimatstube in Barleben bei Magdeburg geht zwar für einige Wochen in die Sommerpause, dennoch wird bereits eine neue Ausstellung für die Zeit danach vorbereitet. Das erwartet die Besucher.

In der Heimatstsube in Barleben ist ab August eine neue Ausstellung zu sehen - Kunstwerke in Öl und Aquarell. Vorsitzende Annemarie Keindorff gefallen die Landschaften am besten.

Barleben - Eigentlich ist die Heimatstube im Breiteweg in Barleben dieser Tage geschlossen. Doch Vereinsvorsitzende Annemarie Keindorff führt trotzdem durch das Museum. Dabei präsentiert sich der Ausstellungsraum in einem neuen Gewand. Ein leichter Geruch nach Firnis und Terpentin weht in die Nase. Kein Wunder: An den Wänden hängen Gemälde in Öl, aber auch Aquarelle und Drucke. Der Raum wirkt wie eine kleine Galerie oder eben ein Kunstmuseum.