Die Leipziger Pfeffermühle präsentiert den großen Otto-Reutter-Abend in der Barleber Begegnungsstätte. Was die Besucher erwartet.

Barleben - Nach dem Erfolg im vergangenen Winter steigt nun der nächste Angriff auf die Bauchmuskulatur. So erwartet die Gäste in der Barleber Begegnungsstätte am Sonnabend, 4. November, ein weiterer humoristischer Höhepunkt mit Meigl Hoffmann. Karten dafür können schon jetzt geordert werden.

Der Entertainer wird erneut „Den großen Otto-Reutter-Abend“ präsentieren. Im Mittelpunkt steht dabei natürlich der einst deutschlandweit bekannte Sänger und Komiker, der zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts seine größten Erfolge feierte und dessen Lieder noch heute bekannt sind.

Verblüffende Ähnlichkeit mit dem Original

„Wer Meigl Hoffmann ins Gesicht schaut, stutzt über die Ähnlichkeit mit dem Gardelegener Otto Reutter. Mit Zylinder und Frack agiert er hautnah am Original“, so Wolfgang Buschner, Vorsitzender des Vereines „Mehrgenerationenzentrum“ (MGZ) Barleben. Tatsächlich stammte Reutter aus der Altmark, wurde 1884 als Friedrich Otto August Pfützenreuter geboren und besuchte die Schule in Gardelegen. In seinem Heimatort absolvierte er auch eine Lehre. Seinen Werdegang beschrieb er später so: „Wollte zum Theater, Krach mit dem Vater. Kaufmann gelernt, heimlich entfernt.“

Später entwickelte sich Otto Reutter schnell zu einem gefragten Sänger sogenannter Couples. Dabei handelt es sich um mehrstrophige, witzig-zweideutige politische oder satirische Lieder mit markanten Refrains. So gab er ab 1915 sogenannte Kriegsrevuen im berühmten Palasttheater Berlin. „Humorvoll und kritisch reflektierte er in seinen Liedern das satirische Zeitgeschehen“, sagt Buschner weiter und erinnert an das von Reutter 1919 verfasste und bis heute allseits bekannte Lied „In fünfzig Jahren ist alles vorbei“. Über 1000 Couplets soll Otto Reutter verfasst haben.

Der kabarettistische Abend im Breiteweg 147 beginnt um 19.30 Uhr. Die Karten sind im MGZ unter gleicher Adresse von Montag bis Donnerstag zwischen 9 und 16 Uhr zu haben oder nach telefonischer Vereinbarung untern der Nummer 039203/5652181.

Anfangs nicht mit solch großem Erfolg gerechnet

Meigl Hoffmann habe sich mit Haut und Haaren dem einstigen deutschen Entertainer gewidmet. „Er gilt als der derzeit beste Reutter-Interpret Deutschlands“, hebt der Vereinsvorsitzende hervor und fügt hinzu: „Als das erste Programm mit den legendären Couplets von Otto Reutter auf die Bühne der ,Leipziger Pfeffermühle’ kam, ahnten Meigl Hoffmann und sein Pianist Karsten Wolf noch nicht, welchen großen Erfolg das Programm haben würde.“