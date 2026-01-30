Die Gemeinde entscheidet zunächst nicht über den Austritt aus dem Zweckverband „Technologiepark Ostfalen“. Der Rat schiebt das Thema in den Hauptausschuss und verlangt Fakten, Zahlen und Moderation.

Ein Bild aus besseren Zeiten: Franz-Ulrich Keindorff, Gerhard Schmidt, Mike Steffens und Frank Nase (v.l.) gratulieren dem neuen Verbandsgeschäftsführer Sebastian Mitreiter (2.v.r.) im Jahr 2021.

Barleben - Wer dachte, dass während der Ratssitzung am Mittwochabend in Barleben eine Entscheidung über die Mitgliedschaft der Gemeinde im Zweckverband „Technologiepark Ostfalen“ (TPO) gefällt wird, wurde enttäuscht. Schon die Beschlussvorlage für die extra einberufene Sondersitzung legte eine große Bandbreite potenzieller Entscheidungen nahe – und eine ausgiebige Debatte.