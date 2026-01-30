weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wolmirstedt
    4. >

  4. Streit um TPO in der Börde: Barleber Räte vertagen Entscheidung zum Zweckverband

EIL
Verdi ruft erneut in Magdeburg für Montag zum Streik auf
Verdi ruft erneut in Magdeburg für Montag zum Streik auf

Streit um TPO in der Börde Barleber Räte vertagen Entscheidung zum Zweckverband

Die Gemeinde entscheidet zunächst nicht über den Austritt aus dem Zweckverband „Technologiepark Ostfalen“. Der Rat schiebt das Thema in den Hauptausschuss und verlangt Fakten, Zahlen und Moderation.

Von Sebastian Pötzsch 30.01.2026, 10:15
Ein Bild aus besseren Zeiten: Franz-Ulrich Keindorff, Gerhard Schmidt, Mike Steffens und Frank Nase (v.l.) gratulieren dem neuen Verbandsgeschäftsführer Sebastian Mitreiter (2.v.r.) im Jahr 2021.
Ein Bild aus besseren Zeiten: Franz-Ulrich Keindorff, Gerhard Schmidt, Mike Steffens und Frank Nase (v.l.) gratulieren dem neuen Verbandsgeschäftsführer Sebastian Mitreiter (2.v.r.) im Jahr 2021. Archivfoto: Thomas Zaschke/Gemeinde Barleben

Barleben - Wer dachte, dass während der Ratssitzung am Mittwochabend in Barleben eine Entscheidung über die Mitgliedschaft der Gemeinde im Zweckverband „Technologiepark Ostfalen“ (TPO) gefällt wird, wurde enttäuscht. Schon die Beschlussvorlage für die extra einberufene Sondersitzung legte eine große Bandbreite potenzieller Entscheidungen nahe – und eine ausgiebige Debatte.