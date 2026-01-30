EIL
Streit um TPO in der Börde Barleber Räte vertagen Entscheidung zum Zweckverband
Die Gemeinde entscheidet zunächst nicht über den Austritt aus dem Zweckverband „Technologiepark Ostfalen“. Der Rat schiebt das Thema in den Hauptausschuss und verlangt Fakten, Zahlen und Moderation.
Barleben - Wer dachte, dass während der Ratssitzung am Mittwochabend in Barleben eine Entscheidung über die Mitgliedschaft der Gemeinde im Zweckverband „Technologiepark Ostfalen“ (TPO) gefällt wird, wurde enttäuscht. Schon die Beschlussvorlage für die extra einberufene Sondersitzung legte eine große Bandbreite potenzieller Entscheidungen nahe – und eine ausgiebige Debatte.