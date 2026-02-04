weather bedeckt
  4. Viel zu früh gestorben: Basketball-Familie trauert um Marcel Albrecht

Viel zu früh gestorben Basketball-Familie trauert um Marcel Albrecht

Mehr als die Hälfte seines Lebens hat Marcel Albrecht dem Basketballsport gewidmet, war darüber hinaus im Wolmirstedter Baskets-Verein ehrenamtlich aktiv. Sein Tod bestürzt.

Von Gudrun Billowie 04.02.2026, 19:00
Verlässlich, engagiert und immer positiv gestimmt - so haben die Wolmirstedter Baskets Marcel Albrecht erlebt.
Wolmirstedt. - Die Basketballfamilie trauert. Einer von ihnen ist gestorben, ganz unerwartet, nach kurzer, schwerer Krankheit. Marcel Albrecht wurde 36 Jahre alt. „Ich kann es nicht wirklich glauben“, sagt Karsten Stier, Finanzchef der Wolmirstedter Baskets und ehemaliger Trainer. Der Tod und Marcel, das will einfach nicht zusammenpassen.