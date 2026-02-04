Mehr als die Hälfte seines Lebens hat Marcel Albrecht dem Basketballsport gewidmet, war darüber hinaus im Wolmirstedter Baskets-Verein ehrenamtlich aktiv. Sein Tod bestürzt.

Verlässlich, engagiert und immer positiv gestimmt - so haben die Wolmirstedter Baskets Marcel Albrecht erlebt.

Wolmirstedt. - Die Basketballfamilie trauert. Einer von ihnen ist gestorben, ganz unerwartet, nach kurzer, schwerer Krankheit. Marcel Albrecht wurde 36 Jahre alt. „Ich kann es nicht wirklich glauben“, sagt Karsten Stier, Finanzchef der Wolmirstedter Baskets und ehemaliger Trainer. Der Tod und Marcel, das will einfach nicht zusammenpassen.