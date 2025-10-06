Der Bau von Batteriespeichern boomt, das spürt auch Wolmirstedt. Dennoch sind wichtige Fragen nicht geklärt. Wolmirstedt wollte vor Gericht ziehen, doch der Stadtrat lehnt ab.

Ein Höchstspannungs-Batteriespeicher ist genehmigt, Wolmirstedt zieht die Klage zurück.

Wolmirstedt. - Die Baugenehmigung für den 380-Kilovolt-Batteriespeicher ist erteilt. Wolmirstedt wollte deshalb vor dem Verwaltungsgericht Magdeburg gegen den Landkreis Börde klagen. Doch nun hat der Stadtrat festgelegt, die Klage muss wieder zurückgezogen werden.