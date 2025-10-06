weather regenschauer
Der Bau von Batteriespeichern boomt, das spürt auch Wolmirstedt. Dennoch sind wichtige Fragen nicht geklärt. Wolmirstedt wollte vor Gericht ziehen, doch der Stadtrat lehnt ab.

Von Gudrun Billowie 06.10.2025, 18:00
Ein Höchstspannungs-Batteriespeicher ist genehmigt, Wolmirstedt zieht die Klage zurück.
Wolmirstedt. - Die Baugenehmigung für den 380-Kilovolt-Batteriespeicher ist erteilt. Wolmirstedt wollte deshalb vor dem Verwaltungsgericht Magdeburg gegen den Landkreis Börde klagen. Doch nun hat der Stadtrat festgelegt, die Klage muss wieder zurückgezogen werden.