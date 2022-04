Bau der A14: Archäologen machen erstaunliche Funde bei Dolle

Dolle - Sind beim Straßenbau die Bagger bei ihrer Arbeit, ist es zu spät für die Archäologen. Sie würden alles zerstören, was an Geschichte im Boden geschlummert hat. Das erklärte Projektkoordinatorin Ulrike Petersen. Die Archäologin war auf Einladung des Festkomitees „800 + Eins“ in das Bürgerhaus in Dolle gekommen, um über die überraschenden Funde im Zuge des Autobahnbaus in der Nähe der Ortschaft zu informieren.