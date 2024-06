Baugebiet in der Börde Bauen in Wolmirstedt: So wünschen sich Kinder die Häuser auf dem Krankenhausgelände

Das ehemalige Krankenhausgelände in Wolmirstedt liegt seit zehn Jahren brach. Die Stadt will das Areal selbst vermarkten und hat nun Kinder gefragt, was schönes Wohnen bedeutet.