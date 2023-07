Sommer, Sonne und Musik: Im August lockt Wolmirstedt mit einem Highlight in die Innenstadt. Zum ersten Mal wird eine Oper unter freiem Himmel aufgeführt. Das ist so besonders daran.

Wolmirstedt - Was braucht es, um eine Oper aufzuführen? Viel Platz und ein schönes Ambiente. Beides hat Wolmirstedt auf der Schlossdomäne zu bieten. Nabucco - die Oper von Guiseppe Verdi mit ihrem Gefangenenchor – wird Mittwoch, 16. August, um 20 Uhr aufgeführt. Wie geht das, ohne Opernhaus und Zuschauerränge?

Die Festspieloper Prag ist seit 15 Jahren auf Veranstaltungen unter dem Motto „Kultur unter freiem Himmel“ spezialisiert. Sie bieten - wie in einem Opernhaus - prächtige Kostüme, ein eindrucksvolles Bühnenbild und wunderschöne Stimmen, heißt es in der Ankündigung. Es gibt den Gefangenenchor sowie klangstarke und facettenreich singende Solisten.

Patricia Lewandowski vom Open-Air-Team ist sicher, dass viele Menschen aus dem Umland nach Wolmirstedt kommen. „Für so eine Veranstaltung reisen die Leute.“ Doch wie geht Oper in Wolmirstedt? Wo gibt es den passenenden Platz? Wolmirstedt ist eigentlich nicht für Opernaufführungen gerüstet. Doch das ist in diesem Fall kein Problem. Der Platz vor der Museumsscheune ist riesig. Und das Equipment? „Wir bringen alles mit“, sagt Patricia Lewandowski, „die Bühne, die Zuschauerbänke, die Technik, das Orchesterzelt. Außerdem wird eine gastronomische Versorgung organisiert.“ Morgens um 8 Uhr rollen die Lkw an und der Aufbau beginnt.

Dann wird der Platz vor der Museumsscheune zur Open-Air-Bühne. „Nabucco braucht genau das“, sagt Patricia Lewandowski, „ein schönes Ambiente und die einsetzende Dämmerung. Wenn nach der Pause der Gefangenenchor erklingt, ist das magisch.“ Den gesamten Vormittag lang wird aufgebaut, die etwa 30 Künstler des Prager Ensembles reisen um 14 Uhr an, um 17 Uhr beginnt der Soundcheck. Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn.

Karten gibt es jedoch auch im Vorverkauf, die günstigsten kosten 60 Euro. Volksstimme-Abonnenten können eine Rabatt von zehn Prozent bekommen, sofern sie ihre Karten in einem Volksstimme-Service-Center kaufen. In Wolmirstedt befindet sich das Service-Center in der August-Bebel-Straße 18, neben der Gaststätte „Zicke“.

Wird die Oper tatsächlich nur an diesem einen Abend in Wolmirstedt aufgeführt? „Ja“, sagt Patricia Lewandowski. „Nach der Vorstellung wird abgebaut und nachts um zwei Uhr ist alles wieder verschwunden.“

Was ist „Nabucco“? Die Handlung speist sich aus den Legenden um den biblischen Herrscher Nabucco, König Babylons von 605 bis 562 vor Christus. Mit seiner Herrschaft sind die Hängenden Gärten und der Babylonische Turmbau verbunden. Hintergrund der Opernhandlung sind die Eroberung Jerusalems 587 vor Christus und die Wegführung des jüdischen Volkes in babylonische Gefangenschaft. Die Handlung besteht aus vier Akten.