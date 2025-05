Ob Polizei, Feuerwehr oder neueste Technik: All das gibt es im Juni live in Barleben.

Besonderes Event in der Börde

Begehrt am Blaulichttag sind immer wieder Fotos auf einem der Polizeimotorräder.

Barleben. - Sirenen, blinkende Lichter und alles zum Anfassen: Das bietet der Blaulichttag in Barleben. Dieser finden in diesem Jahr am Sonnabend, 14. Juni, von 10 bis 17 Uhr statt. Organisiert wird der Tag vom Verein „Pro Polizei Sachsen-Anhalt“ und der Gemeinde Barleben.

Der Blaulichttag wird nach dem Erfolg der vergangenen Jahre sogar noch vergrößert und erstmalig auf beiden Parkplätzen und auf dem Innenhof des Komplexes Mittellandhalle in Barleben, im Breiteweg 147, aufgebaut.

Blaulicht, Sirenen, Polizei und Feuerwehr: Das bietet der Blaulichttag

Neben zahlreichen Informationen zu verschiedenen Jobmöglichkeiten unter anderem bei der Bundeswehr und der Polizei soll es auch spannende Vorführungen der Feuerwehr und der Rettungshundestaffel geben. Eine große Auswahl an Verpflegung und Getränken sowie eine Hüpfburg stehen für die Besucher bereit. „Außerdem sind Drohnenstaffeln von der Feuerwehr und der Polizei zu erleben“, heißt es von den Organisatoren.

Auch der beliebte Stempellauf für Kinder mit Verlosung soll demnach wieder stattfinden. Ebenfalls ist die Seenotrettung vor Ort. Musikalisch untermalt werden soll der Tag von der Soulband des Landespolizeiorchesters.