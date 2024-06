Ob Rettungshundestaffel, Feuerwehr, Polizei oder Verkehrswacht – Interessierte hatten die Gelegenheit, aktiv Einblicke in die Arbeit der Experten zu erhalten. Das wurde geboten.

Blaulichttag lockt die Besucher an

Aktionstag in Barleben

Barleben - Am Blaulichttag gab es nicht nur Wissenswertes. Die Besucher konnten auch selbst aktiv werden und wertvolle Erfahrungen mitnehmen. Welche Aktion im Notfall wirklich helfen kann.

Milo (3) aus Woltersdorf „testet“ schon mal das Feuerwehrmotorrad. Foto: Regina Malsch

„Wie kann man Unfälle verhindern und was tue ich, wenn ich tatsächlich mit meinem Auto einen Crash mache? An was muss ich denken, wenn es brennt? Wie kann ich mein Haus gegen Einbrecher schützen und wie gegen Betrüger vorgehen?“: Auf diese und viele weitere Fragen gab es beim diesjährigen Blaulichttag auf dem Hof der Barleber Mittellandhalle Antworten von Experten.

Zu dieser Veranstaltung hatten die Gemeinde Barleben und der Verein „Pro Polizei Sachsen-Anhalt“ eingeladen. Der Verein war extra gegründet worden, damit Bürger mit Polizei, Feuerwehr, Verkehrswacht und weiteren Hilfskräften sowie Zoll und Bundeswehr auf Tuchfühlung gehen können. Ziel ist auch, so Vereinsvorsitzende Karolin Braunsberger-Reinhold, dass die Bürger sich schneller und vertrauensvoller an die Hilfskräfte wenden. Außerdem erhofft sich der Verein mehr Respekt gegenüber Polizei und Feuerwehr.

Polizeihauptmeister Ronny Diedeck erklärt den Einsatz von Drohnen. Foto: Regina Malsch

Auch die vierte Auflage dieser besonderen Veranstaltung war wieder sehr gut besucht. An insgesamt 24 Ständen konnte man sich informieren oder auch selbst in Aktion treten – beispielsweise die Feuerwehrspritze in die Hand nehmen und ein Feuer löschen, beim Aufschneiden eines Unfallautos mit Hand anlegen, sich über den Einsatz von Drohnen für die schnellere Aufklärung von Straftaten informieren oder einen Daumenabdruck nehmen lassen.

Manja Kasper hat den simulierten Überschlag im Auto gut überstanden. Foto: Regina Malsch

Weil der Blaulichttag ein Erlebnis für die ganze Familie sein soll, kamen nicht nur Fans von Einsatzfahrzeugen auf ihre Kosten. Besonders viel Spaß und Abwechslung gab es für die Kinder. Es gab Glücksräder, Hüpfburg, Garteneisenbahn oder Stempellauf mit Siegerehrung. Außerdem konnten sich Jugendliche über Ausbildungsmöglichkeiten informieren. Spannend wurde es am Stand, an dem ein Überschlag bei einem Unfall simuliert wurde. Manja Kasper aus Barleben wagte es. Im Gurt hängend gelang es ihr nach Anweisung, sich aus dem auf dem Dach stehenden Fahrzeug zu befreien. „Allein dafür hat sich der Besuch hier gelohnt. Falls mir das mal passieren sollte, weiß ich Bescheid“, sagt sie danach.

Über sieben Stunden lang begeisterte der Blaulichttag die Gäste. Johannes Oelhausen beispielsweise betont: „Die Angebote sind nicht nur lehrreich, sondern auch unterhaltsam. Ein tolles Erlebnis für jung und alt.“