Im Wolmirstedter Bildungs- und Freizeitzentrum regt sich wieder Leben. Bald werden erste Schulklassen erwartet. Wie geht es dort weiter?

André Klein bringt die Spielgeräte im Bildungs- und Freizeitzentrum für die neue Saison auf Vordermann.

Wolmirstedt. - Es geht wieder los. Im März kommen die ersten Schulklassen ins Wolmirstedter Bildungs- und Freizeitzentrum (BFZ). Die Vorbereitungen laufen, die Kinder sollen sich wohlfühlen. Erstmals startet hier eine Saison unter der Regie der Bodelschwingh-Haus-Stiftung und die soll richtig durchstarten.