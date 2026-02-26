Klassenfahrten nach Wolmirstedt - Anmeldungen erwünscht BFZ: Schulklassen können wieder kommen
Im Wolmirstedter Bildungs- und Freizeitzentrum regt sich wieder Leben. Bald werden erste Schulklassen erwartet. Wie geht es dort weiter?
26.02.2026, 18:00
Wolmirstedt. - Es geht wieder los. Im März kommen die ersten Schulklassen ins Wolmirstedter Bildungs- und Freizeitzentrum (BFZ). Die Vorbereitungen laufen, die Kinder sollen sich wohlfühlen. Erstmals startet hier eine Saison unter der Regie der Bodelschwingh-Haus-Stiftung und die soll richtig durchstarten.