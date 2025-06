Pünktlich zum Wolmirstedter Stadtfest startet wieder die Bikerclassic-Tour. Wer will, kann sich noch anmelden. Voraussetzung ist ein Motorrad, das älter als 30 Jahre ist und möglichst historisch aussieht.

Die Tour beginnt am Sonnabend, 14. Juni 2025, um 10 Uhr am Elbeuer Bootshaus. Frühstück bieten die Kanuten bereits ab 9 Uhr an. Dieser Imbiss ist in der Startgebühr von 15 Euro enthalten.

Gedenkstätte Deutsche Teilung

Die gemeinsame Ausfahrt ist gut 130 Kilometer lang, einen Zwischenstopp mit einer Führung gibt es an der Gedenkstätte Deutsche Teilung in Marienborn. Gegen 15.30 Uhr fahren die Motorräder beim Stadtfest auf der Wolmirstedter Schlossdomäne ein. „Viele haben sich schon angemeldet“, sagt Organisator Bernd Mühlenberg, „willkommen sind auch Classic-Biker, die noch nie dabei waren.“

Nicht dabei sein wird Blacky, der Labrador von Bernd Mühlenberg. Er sitzt zwar noch gern im Beiwagen, für die Touren ist er jedoch zu alt.

Anmeldung möglich

Biker, die mitfahren möchten, können sich noch bis Donnerstag, 12. Juni, unter der E-Mail-Adresse i.kussmann@gmx.de anmelden.