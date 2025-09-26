An der Bundesstraße 71 laufen Leitungsverlegungen für die geplante Brücke über die A14. Doch der eigentliche Bau könnte sich verzögern. Was das für Anwohner und Verkehrsteilnehmer bedeutet.

Lückenschluss der Autobahn: Brückenbau für die B71 könnte stocken

Die Leitungsverlegungen an der Bundesstraße 71 bei Meitzendorf laufen auf vollen Touren. Die Arbeiten sind notwendig, um das Baufeld für die Brücke über die künftige A14 freizumachen.

Dahlenwarsleben/Meitzendorf - Schon seit Wochen wird an der Bundesstraße 71 an der Abzweigung Meitzendorf kräftig gebuddelt. Grund sind Leitungsverlegungen für die Brücke über die künftige Autobahn 14. Doch wann das Bauwerk tatsächlich errichtet wird, scheint noch unklar.