Barleben - Die Bibliothek in der Ernst-Thälmann-Straße in Barleben wird modernisiert. Das haben die Ratsmitglieder während ihrer letzten Sitzung des Jahres beschlossen. Damit folgten die Politiker einer Vorlage der Verwaltung. Demnach soll die Modernisierung in zwei Abschnitten erfolgen. Bereits im kommenden Jahr werden alte Möbel durch neue ausgetauscht und ein sogenanntes „SmartShelf Borrow“ installiert. Was es damit auf sich hat.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.