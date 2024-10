Erneut steht ein künftiges Wohngebiet in Barleben bei Magdeburg im Fokus. Der Gemeinderat stimmt einem Entwurf mit Kompromissen zu, die den Anwohnen nicht ausreichen.

Im künftigen Baugebiet zwischen Ackerstraße und Breiteweg in Barleben sollen Stadtvillen entstehen. Trotz Kritik von Anwohnern hat der Gemeinderat einen zweiten Entwurf des Bebauungsplanes beschlossen.

Barleben - „Wir haben die Etappe verloren, aber das Rennen ist noch nicht entschieden.“ So beschreibt Peter Schreiber den jüngsten Beschluss des Gemeinderates zu einem Wohngebiet, das südlich des Sperberweges, in dem Peter Schreiber wohnt, entwickelt werden soll. So haben die Räte mehrheitlich die nunmehr zweite Entwurfsfassung des betreffenden Bebauungsplans bestätigt. Wier es nun weitergeht.