Wahlkampf-Eklat in Wolmirstedt Verbotene Wahlwerbung in Wolmirstedt: SPD und AfD müssen Plakate entfernen
Vier Wochen vor der Bürgermeisterwahl in Wolmirstedt greift das Ordnungsamt durch: SPD und AfD überziehen die Plakatierungsregeln und müssen prompt handeln.
Aktualisiert: 08.08.2025, 18:49
Wolmirstedt. - Wahlen sind immer auch mit Emotionen verbunden. In Wolmirstedt wird Anfang September ein neuer Bürgermeister gewählt. Drei Kandidaten bewerben sich um das Amt. Der AfD und der SPD wird jetzt ein unfairer Wahlkampf vorgeworfen. Das Ordnungsamt hat nun entschieden: Die Plakate müssen wieder weg. Doch damit ist der Fall noch nicht erledigt.