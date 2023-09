Am Sonnabend tritt die Captain Silver Band in Wolmirstedt in ganz besonderem Ambiente auf.

Wolmirstedt - Große Enttäuschung herrschte nach der Absage der Open-Air-Veranstaltung „Nabucco“, die im August für das Sommer-Highlight sorgen sollte. Nun bietet das Soziokulturelle Zentrum Schranke am Sonnabend, 9. September, in Wolmirstedt ein musikalisches Erlebnis unter freiem Himmel. Die Sachsen-Anhalter Musiker der Captain Silver Band treten hier in ganz besonderem Ambiente auf.

Auf der Schlossterrasse wollen die Musiker ihr neues Album „Spieglein an der Wand“ präsentieren. Pünktlich zum Sonnenuntergang soll das Konzert starten. „Wir haben zwar bestes Wetter bestellt, aber mit so viel Sonne haben wir auch nicht gerechnet“, sagt die Vorstandsvorsitzende Christina Laqua.

Und noch eine Besonderheit wartet auf die Besucher: „Es gibt auch Abendessen. Die Gäste können sich auf Wildschwein mit Sauerkraut freuen“, sagt Laqua.

Songs sind von den Rolling Stones inspiriert

Bekannt sind die Musikgruppe aus Sachsen-Anhalt für ihre rockigen aber auch leisen Töne. 2013 hat die Band sich gegründet. Nico Borowsky, Initiator und Kopf der Band, verlor bei einem tragischen Unfall 2011 sein linkes Bein. Die Liebe zur Musik brachte ihn nach diesem Schicksalsschlag zurück ins Leben und verkörperte von nun an den Namen der Band. Inspiriert sind die Songs von den Rolling Stones. Trotzdem sind die Musiker darauf bedacht, ihren Liedern einen ehrlichen, authentischen und handgemachten Charakter zu verleihen.

Nicht das erste Mal tritt die Band in Wolmirstedt auf. Vor Jahren waren sie bereits in Webers Hof in Farsleben zu Gast. Das neue Album „Spieglein an der Wand“ wurde 2022 in einem professionellen Tonstudio aufgenommen. „Die Musik lässt sich als treibender geradliniger Rock 'n' Roll mit einem Hauch der Rolling Stones beschreiben“, informieren die Musiker. Textlich konzentriere sich die Band demnach auf die Beschreibung des Lebens mit all seinen emotionalen Facetten, wobei auch die Kritik an menschlichen und gesellschaftlichen Unzulänglichkeiten Thema ist.

Eingelassen wird ab 19 Uhr. Karten gibt es für 12 Euro im Bürgerhaus und unter der Nummer 039201/25379. Auch an der Abendkasse können noch Karten erworben werden.