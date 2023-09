Colbitz brachte einen Gelehrten hervor, ohne dessen Entdeckung es die Fotografie wohl nicht gegeben hätte. Was das mit dem 45. Heidefest zu tun hat.

Colbitz - Er war einer der herausragenden Gelehrten seiner Zeit: Johann Heinrich Schulze, der 1687 in Colbitz geboren wurde. Mit seiner Entdeckung über die Lichtempfindlichkeit von Silbersalzen wird ihm die Rolle als Begründer des chemischen Prozesses der Fotogafie zugesprochen. Seine Verdienste werden im Johann Heinrich Schulze Kabinett im Museumshof Colbitz gewürdigt.

Hartmut Lehmann und sein Sohn erstellten 2003 eine Ausstellung über den Colbitzer Gelehrten und die Geschichte der Fotografie. „Uns war es wichtig zu zeigen, dass es keinen Erfinder der Fotografie gibt, sondern dass sie eine historische Entwicklung war“, betont der Colbitzer.

Spenden von Besuchern und der Partnerstadt; Förderung von Gemeinde und Landkreis

Da ihn das Thema begeisterte, machte er sich mit Engagement daran, Fakten, Zahlen und Bildmaterial zusammenzustellen. Ergänzt wird dies durch eine Kameraausstellung, die die Entwicklung der Technik von den Anfängen bis heute zeigt. Die Exponate hingen viele Jahre im Kabinett des Museums. Doch das hinterließ Spuren. Die Fotos waren ausgeblichen. „Diese Ausstellung wurde jetzt aufwendig restauriert“, erzählt Hartmut Lehmann. Ein Grafiker machte sich daran, unter anderem die Tafeln professionell zu gestalten und aufzuwerten.

Pünktlich zum 45. Colbitzer Heidefest wird die neue alte Ausstellung im Museum zu sehen sein. Finanziert wurde sie durch die Spenden der Museumsbesucher, von der Gemeinde Colbitz, dem Landkreis – und der Partnerstadt Altdorf bei Nürnberg. In diesem Jahr wird im Rahmen des Heidefestes auch die 20-jährige Partnerschaft zur Stadt Altdorf feierlich begangen. Die Partnerstadt wird symbolisch eine Tafel an den Museumsleiter im Volkshaus überreichen. Zu sehen ist die „Geschichte der Fotografie“ während des Heidefestes in der Zeit von 11 bis 18 Uhr. Anschließend wird die Dauerausstellung zu den regulären Öffnungszeiten des Museums gezeigt.