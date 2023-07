Colbitz - Das bekannte Ensemble „Voicemade“ gastiert am 21. September, 19 Uhr, in der katholischen Kirche Sankt Nikolaus von der Flüe in Colbitz, am Loitscherweg 2.

Das Ensemble besteht aus drei ehemaligen Sängern des weltbekannten Thomanerchores Leipzig und drei weiblichen Gesangsbegleitungen. Mit der Freude an der Musik bieten sie ein vielfältiges Repertoire mit Werken verschiedener Genres und Stilrichtungen. In dem von schwelgenden romantischen Klängen über komisch anmutende Dichtvertonungen, Volksliedsätzen und vokalen Parodien bis hin zu Swing und Poparrangements begeistert das gemischtstimmige Ensemble sein Publikum. Karten gibt es im „Lotto-Eck“ Colbitz, Marktplatz 1 und in der Lottofiliale Wohlmirstedt, Damaschkestraße.