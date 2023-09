Von vs

Colbitz - Es ist schon eine Tradition, das Colbitzer Heidefest. Hier wird ein breites, buntes und vielfältiges Bühnenprogramm geboten, das sich sehen lassen kann. Die Organisatoren haben es verstanden, ein abwechslungsreiches und mit verschiedenen Musikrichtungen gespicktes Programm auf zwei Bühnen zu bringen.

Ein traditioneller Höhepunkt war der Bockbieranstich, den Bürgermeister Ralf Ganzer mit vier Schlägen vollzog. Danach gab es Freibier aus dem Fass.

Ein buntes Programm begeisterte die Besucher auch beim mittlerweile 45. Heidefest in Colbitz. Foto: Maria Manneck

Sehr besonders ist in jedem Jahr die Krönung der neuen Heidekönigin – und das war 2023 auch sehr emotional. Die scheidende 27. Heidekönigin Nina I. hat die Colbitz-Letzlinger-Heide mit ihrem erworbenen Fachwissen sowie ihrer Ausstrahlung und Sympathie hervorragend repräsentiert.

Die bisherige Prinzessin wurde in Begleitung einiger Kindergarten-Kinder zur Krönung geführt. Ab jetzt wird für ein Jahr die Region durch die 28. Heidekönigin Nele-Joceline I. und die 3. Heideprinzessin Mariele I. vertreten.

Er kam als Partner und ging als König

Auch ein König wurde durch die Königin gewählt. Die Wahl fiel nicht unerwartet auf Horst Petzinger aus der Partnerstadt Altdorf bei Nürnberg. Er war mit einer Delegation zum Heidefest nach Colbitz gekommen und nun fährt er als 8. Heidekönig Horst I. wieder nach Hause.

Auch die Städtepartnerschaft wurde gewürdigt, die vor 20 Jahren mit einem Vertrag besiegelt wurde. Die Verbindungen gehen viel weiter zurück, denn Johann Heinrich Schulze, Deutscher Universalgelehrter, wurde in Colbitz geboren und war von 1720 bis 1732 Professor an der Universität Altdorf. Über sein Wirken und seine Entdeckungen wurde eine neue Ausstellung im Museumshof Colbitz eingeweiht.

Das Organisationsteam um Dieter Hübsch, das dieses Fest in der Freizeit und ehrenamtlich mit viel Herzblut vorbereitet hatte, zeigte sich zufrieden. „Es hat alles wie geplant funktioniert und die Besucherzahlen waren so gut wie in den vergangenen Jahren. Das Fest wurde wieder sehr gut angenommen und es wurde drei Tage lang friedlich gefeiert“, resümiert Dieter Hübsch.