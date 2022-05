Colbitzer Hobby-Ornithologe bericht vom täglichen Kampf der Eulen um das Überleben

Immer häufiger werden in diesen kühlen Wintertagen tote Eulen gefunden. Auch Eulenexperte Herbert Bilang hat zu dieser Jahreszeit wieder einige verendete Tiere entdeckt. Der Vogelschützer und Hobby-Ornithologe erklärt die Gründe und gibt Tipps zum Umgang mit solchen Funden.

Kein seltener Fund: Auf seinen regelmäßigen Touren hat Eulenexperte Herbert Bilang die verendete Waldohreule an einem Straßenrand entdeckt.

Colbitz - „Es ist eine tote Waldohreule“, erklärt Herbert Bilang, als er den Vogel aus seinem Kofferraum hebt. Bei seinen regelmäßigen Touren durch die Verbandsgemeinde habe er die Eule am Straßenrand entdeckt. „Gerade in den Wintermonaten kommt so etwas häufig vor.“