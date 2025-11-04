Cowboyhüte, Lederstiefel und karierte Hemden - Wolmirstedts Katharinensaal überzeugte als Westernstadt. Line Dancer wollen demnächst öfter kommen.

Wolmirstedt. - Cowboys sind einsam, so lautet das Klischee. Wohl deshalb hat sich Line Dance entwickelt, hier kann jeder mitmachen, niemand ist auf einen Tanzpartner angewiesen. Wer allein oder mit einem Tanzmuffel lebt, gerade niemanden an der Seite hat, der mittanzen möchte, reiht sich ein und macht mit. Auch Paare mögen diese Art, in der Reihe zu tanzen. In Wolmirstedt stieß Line Dance auf große Begeisterung.