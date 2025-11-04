Am Landgericht Magdeburg hat der Prozess gegen einen Unternehmer und einen Elektriker aus Eilsleben begonnen. Durch ein ausgeklügeltes System sollen sie über mehrere Jahre einen finanziellen Schaden von 840.000 Euro verursacht haben.

Wegen Bestechung und weiteren Straftaten sind zwei Männer aus Eilsleben angeklagt.

Magdeburg/Eilsleben - Vor dem Landgericht Magdeburg hat der Prozess gegen einen 65-jährigen Geschäftsführer mehrerer Unternehmen und einen 66-jährigen Elektriker aus Eilsleben begonnen. Ihnen werden insgesamt 120 Straftaten vorgeworfen, die sie in einem Zeitraum von drei Jahren begangen haben sollen.