Am 5. November 2005 erfolgt die Einweihung des Kurhauses in Flechtingen. Bis heute markiert das Haus das kulturelle Ortszentrum im Luftkurort.

Flechtingen - Eigentlich beginnt die Geschichte des Flechtinger Kurhauses schon vor mehr als 20 Jahren. Schließlich musste für den Neubau an der Ecke Vor dem Tore/Altenhäuser Straße das ehemalige Kulturhaus weichen. Seinem Abriss ging 2003 noch eine zweitägige Abrissparty voraus, und natürlich war auch allerlei Planungsvorlauf für das anspruchsvolle Projekt des Luftkurortes erforderlich.