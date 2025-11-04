Nachdem im Mai erst einmal eine Testphase angesetzt wurde, ist nun fünf Monate später die Entscheidung gefallen: So geht es mit dem Fahrradladen „Rad ab!“ im alten Oebisfelder Bahnhof weiter.

Testphase beendet: Wie es mit „Rad Ab!“ im Oebisfelder Bahnhof weitergeht

Michael Sametinger vom Fahrradladen "Rad Ab!" zeigt stolz die Auswahl an Kinderfahrrädern, die der Betrieb auch im Angebot hat.

Oebisfelde. - Das Bahnhofsgebäude in Oebisfelde hat nach Jahren des Leerstands wieder einen festen Platz im Stadtleben gefunden. Mit dem Fahrradgeschäft „Rad Ab!“ ist dort seit einigen Monaten ein Betrieb eingezogen, der bleiben will. Betriebsleiter Michael Sametinger zieht nach einem halben Jahr Bilanz.