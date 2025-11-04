Einzelhandel in Oebisfelde Testphase beendet: Wie es mit „Rad Ab!“ im Oebisfelder Bahnhof weitergeht
Nachdem im Mai erst einmal eine Testphase angesetzt wurde, ist nun fünf Monate später die Entscheidung gefallen: So geht es mit dem Fahrradladen „Rad ab!“ im alten Oebisfelder Bahnhof weiter.
04.11.2025, 18:00
Oebisfelde. - Das Bahnhofsgebäude in Oebisfelde hat nach Jahren des Leerstands wieder einen festen Platz im Stadtleben gefunden. Mit dem Fahrradgeschäft „Rad Ab!“ ist dort seit einigen Monaten ein Betrieb eingezogen, der bleiben will. Betriebsleiter Michael Sametinger zieht nach einem halben Jahr Bilanz.