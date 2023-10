Jürgen Dürrmann sorgt für die letzten Details an seinem Gemälde.

Dahlenwarsleben - Konzentriert steht Ortschronist Jürgen Dürrmann an der nördlichen Außenwand des Trafohäuschens an der Bushaltestelle inmitten von Dahlenwarsleben. Mit ruhiger Hand und einem Pinsel bewaffnet sorgt der Maler für den letzten Schliff seines neuen Gemäldes. Es zeigt eine Ansicht seines Heimatortes, die es so gar nicht mehr gibt.