Dahlenwarsleber Musiker feiern 70. Geburtstag

Magdeburg - Gute Stimmung herrschte am Sonnabend in einem Café am Domplatz in Magdeburg. 22 Mitglieder des Zupforchesters Dahlenwarsleben haben hier ein zünftiges Frühstück eingenommen. Damit folgten die Musikerinnen und Musiker einer Einladung des Ortsbürgermeisters Dominik Richter.