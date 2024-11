In Samswegen in der Börde wurde vor fast 20 Jahren der Grundstein für die Magdeburger Pilzmanufaktur gelegt. Mittlerweile ist das Unternehmen stark gewachsen und verkauft bundesweit. Was gibt es hier, was die Börde-Wälder nicht bieten können?

Samswegen/Magdeburg. - Steinpilze, Maronen-Röhrling und Champignons – das sind Sorten, die fast jeder kennt und die im Herbst nur allzu oft Pilzsammler in die Wälder der Börde locken. „Dabei gibt es in Mitteleuropa mehr als 5.000 Pilzsorten und nur die wenigsten sind giftig“, erklärt Dieter Völkers, Pilzexperte und Geschäftsführer der Magdeburger Pilzmanufaktur. Einige selten in der Börde vorkommende Sorten bietet er in seinem Betrieb an – und dieser nahm auch in der Börde seinen Anfang.