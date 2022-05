Darum mussten die Bäume auf dem Wolmirstedter Krankenhausgelände fallen

Wolmirstedt - Auf dem ehemaligen Krankenhausgelände sollen vor allem junge Familien ein Haus bauen können. Damit dieser Plan aufgeht, wird die Stadt selbst die Erschließung und Vermarktung in die Hand nehmen. Doch neben dem Angebot an junge Familien, verfolgt die Stadt ein weiteres Ziel: Das neue Wohngebiet soll den Charakter einer Gartenstadt tragen. Viel Grün soll das Areal lebenswert machen, Schottervorgärten per se nicht angelegt werden.