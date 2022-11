Das Ausleihen von Medien in der Wolmirstedter Stadtbibliothek soll teurer werden

Janina Freimann ist Leiterin der Bibliothek in Wolmirstedt. Zuvor war sie 24 Jahre bei der Stadtbibliothek in Magdeburg.

Wolmirstedt - Das Verleihen von Büchern – das Prinzip von Bibliotheken – hat seine besten Zeiten hinter sich. Die Einrichtungen werden zwar immer noch genutzt – wenngleich nicht mehr so stark wie in der Vergangenheit. Das trifft auch auf die Wolmirstedter Bibliothek auf der Schlossdomäne zu. Bereits seit einiger Zeit findet hier ein Wandel statt – das Ausleihen von Büchern ist schon länger kein Kerngeschäft mehr. Unter der Leitung von Janina Freimann hat sich in den Räumlichkeiten schon so einiges verändert.