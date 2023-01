An Wolmirstedts Bahnhof wird gebaut, das ist für Reisende mit massiven Einschränkungen verbunden. Deshalb hat die Bahn Schienenersatzverkehr organisiert. Doch ob Fahrräder im Bus transportiert werden, bleibt dem Fahrer überlassen, wie eine Reisende erlebt.

Wolmirstedt - Für Reisende ist die Situation am Wolmirstedter Bahnhof schwierig, denn wegen der Bauarbeiten halten nicht alle Züge an. Deshalb ist Schienenersatzverkehr eingerichtet. Doch der garantiert nicht, dass Reisende Fahrräder mitnehmen können. Außerdem streikt regelmäßig der Fahrkartenautomat. Inmitten so vieler Umstellungen ist nun ein Streit eskaliert.