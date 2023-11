Die Digitalisierung in Barleben vor den Toren Magdeburgs schreitet weiter voran. Nun ist ein riesiges W-Lan-Netz offiziell in Betrieb genommen worden. Das ist das größte in der Gemeinde geworden.

Maik Gericke (BHC), Claudia Walsleben (HKC), Frank Nase, Peter Schreiber (TSV) und Olaf Rudolph vom Modellbahnverein hahen das W-Lan-Netz in der Mittellandhalle offiziell in Betrieb genommen.

Barleben. - Die Mittellandhalle in Barleben verfügt jetzt über eine komplette W-Lan-Infrastruktur und somit auch über öffentlich zugängliches Internet. Die Technik ist am Freitag in dem überregional bedeutenden Veranstaltungsort offiziell in Betrieb genommen worden.