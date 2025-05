Im Landkreis Börde ist ein Friedhof der Glockenbecherkultur ausgegraben worden. Bislang sind 13 Bestattungen in zwölf Gräbern entdeckt worden. Das Besondere ist die Anordnung der Gräberreihen.

Fund in der Börde: Rund 4.000 Jahre alte Gräber geben ihre Geheimnisse preis

Archäologie in Sachsen-Anhalt

Altenweddingen. - Archäologen haben bei Altenweddingen (Landkreis Börde) einen rund 4.000 Jahre alten Friedhof entdeckt. Die Grabungen laufen im Vorfeld des Netzausbaus der Gleichstromtrasse SuedOstLink.

Lesen Sie auch: Ausgrabungen in der Börde - Sensation auf der A14-Baustelle

"Erfasst wurden innerhalb des 18,5 Meter breiten Trassenkorridors drei Reihen mit insgesamt dreizehn Bestattungen in zwölf Gräbern", sagte die Abteilungsleiterin Susanne Friederich vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (Halle) Sachsen-Anhalt.

Die Entdeckungen in der Börde machten die Archäologen an der künftigen Stromtrasse Südostlink. Foto: Heiko Rebsch/dpa

"Zwei Reihen liegen dicht beieinander", erläuterte sie. "Der Abstand zur dritten Reihe spiegelt sicherlich einen alten Weg wider. Eine vergleichbare Anordnung von Gräbern in verschiedenen Zeilen mit offensichtlichem Bezug zwischen den einzelnen Grabreihen wurde bislang in Mitteldeutschland nicht erfasst."

Lesen Sie auch: Ungewöhnliches Diebesgut aus 5.000 Jahre altem Grab

Der Weg nahm möglicherweise Bezug auf eine wenige hundert Meter entfernt gelegene Anhöhe oberhalb des Baches Sülze. Dort wurde schon rund 2.000 Jahre früher ein überhügeltes Grabmonument erschaffen, das über Jahrtausende hinweg Anziehungspunkt blieb – auch als der klar strukturierte Friedhof angelegt wurde, sagte Friederich.

Lesen Sie auch: Ausgrabungen in Barby - Was die Gräber enthüllen

Altenweddingen: Zwölf Gräber, davon zwei Steinkistengräber

Es ist die Zeit des Überganges von der Glockenbecherkultur zur Frühbronzezeit. Die Toten liegen angehockt auf der rechten Seite und schauen nach Osten. Es gibt zwei Steinkistengräber, zwei weitere waren mit einem umlaufenden Steinkranz gesichert und in einem Fall zeigen an den Ecken positionierte Steine eine Holzkonstruktion an.

Lesen Sie auch: Diese fünf archäologischen Funde in Sachsen-Anhalt sind spektakulär

Ein Gefäß liegt bei Altenweddingen zwischen den Schädeln eines Erwachsenen und eines Kindes in einem Grab aus der Übergangszeit zwischen der Jungsteinzeit und der Bronzezeit Foto: Heiko Rebsch/dpa

"Auffällig ist, dass Erwachsene und Kinder nebeneinander bestattet wurden", sagte Grabungsleiter Till Martens. "Die Gräber befinden sich in unterschiedlichen Tiefen, zwischen 30 Zentimetern und 1,50 Meter. Möglicherweise wurden die Grabstellen zu unterschiedlichen Jahreszeiten ausgehoben, oder die Toten gehörten unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten an."

Lesen Sie auch: Jahrtausendealte Geheimnisse und Silberschatz entdeckt - Sechs spannende Funde 2024 in Sachsen-Anhalt

Grabungen in der Börde: Keramikgefäße für Reise ins Jenseits

Als Beigaben seien jedoch nur einfache Keramikgefäße gefunden worden, wohl für "die Mitnahme von Speis und Trank auf die Reise ins Jenseits", sagte der Archäologe.

Lesen Sie auch: Stendal steht vor archäologischer Sensation: Hinweise auf verschollenes Grab

Die beiden als Steinkisten ausgeformten Särge liegen zwar nicht in der gleichen Zeile, stießen jedoch unmittelbar aneinander. Ob die beiden darin niedergelegten Toten miteinander verwandt waren, werden erst genetische Untersuchungen aufzeigen.

Auch interessant: Diebe räumen Gräber leer: Archäologen finden bei Grabungen Besonderheit aus Spätbronzezeit im Saalekreis

Im Vorfeld des Baus der künftigen Stromtrasse SuedOstLink finden derzeit in Abstimmung mit dem Netzbetreiber "50Hertz" archäologische Untersuchungen des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie (LDA) Sachsen-Anhalt statt.

Lesen Sie auch: Grabungen nahe Halle: Archäologischer Sensationsfund bei Bauarbeiten für Stromtrasse

An verschiedenen Stellen entlang des Trassenverlaufes ermöglichen diese Einblicke und neue Erkenntnisse zur Nutzungsgeschichte der seit Jahrtausenden besiedelten Kulturlandschaft zwischen Wolmirstedt und der südlichen Landesgrenze bei Droyßig.