Der unheilbar erkrankte Veit aus Samswegen in der Börde ist großer Japan-Fan. Sein Schicksal rührt nun 3.500 Mitarbeiter eines Unternehmens in Japan so sehr, dass sie ihm auf ganz besondere Weise helfen.

Das Schicksal eines unheilbar kranken Jungen bewegt sogar bis nach Japan

Japan-Fan Veit hat im Kampf gegen seine unheilbare Erkrankung nun die schönste Untertsützung aus Japan bekommen. Und auch sonst hat er sich dank Spenden mit einer richtigen Samurai-Rüstung einen seiner zwei größten Träume im Leben erfüllen können.

Samswegen. - Schon der erste Blick in Veits Zimmer verrät alles, was Menschen über ihn wissen müssen: Er ist ein lebensfroher Jugendlicher und ein riesiger Japan-Fan. Der 15-Jährige ist aber auch jemand, der mit einer unheilbaren Krankheit zurechtkommen muss, die letztlich alles von ihm fordern wird – vor allem aber ein viel zu frühes Ende. Normal ist sein Leben aber schon seit Monaten nicht mehr.