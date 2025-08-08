Das Seniorenzentrum in Wolmirstedt arbeitet mit einer Alpaka-Ranch zusammen. Die Tiere sollen in der Pflege unterstützen. Dabei ist das nicht das einzige Fellangebot für die Rentner.

Idee für Rentner: Jetzt sollen Tiere den Senioren helfen

Die Alpakas der Ranch von Ines Kollmeier (rechts) und Torsten Lüders unterstützen die Pflege im Seniorenzentrum Wolmirstedt. Vor allem Bewohnerin Dorothea Jarosch konnte sich gar nicht mehr trennen.

Wolmirstedt. - Wenn das Gedächtnis demenzbedingt im Alter nachlässt und auch die Mobilität immer weiter eingeschränkt wird, können Seniorenresidenzen wie das des Flechtinger Pflegedienstes Besonderes leisten. Denn dort wird tierische Hilfe in Anspruch genommen. Aus gleich mehrfacher Sicht.