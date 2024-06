Nachdem ein Sattelschlepper vergangene Woche die Bahngleise in Meitzendorf beschädigt hat, sollen nun die Reparaturarbeiten erfolgen.

Der Bahnübergang in Meitzendorf ist für Autofahrer gesperrt

Schleifspuren zeugen noch vom Tieflader, der am Donnerstagabend die Bahngleise in Meitzendorf beschädigt hat.

Meitzendorf. - Autofahrer müssen in Meitzendorf mit erheblichen Einschränkungen im Verkehr rechnen. Grund sind die Reparaturarbeiten an den beschädigten Bahngleisen, die ein Tieflader am Donnerstagabend dort hinterlassen hatte und dann geflohen war.